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Президент Египта прибыл с первым официальным визитом в Турцию

Президент Египта прибыл с первым официальным визитом в Турцию

Взаимные визиты на высшем уровне между Турцией и Египтом отражают стремление сторон положить начало новой странице в дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

Об этом заявил в своем аккаунте в соцсети Х президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, прибывший сегодня в Анкару с официальным визитом по приглашению турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Anadolu.

«Мой сегодняшний визит (в Анкару) и предыдущий визит господина президента Эрдогана в Каир отражают стремление положить начало новой дружбе и сотрудничеству между Египтом и Турцией», – написал политик.

Египетский лидер выразил удовлетворение возможностью посетить Турцию и провести встречу с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Абдель Фаттах ас-Сиси акцентировал наличие глубоких исторических связей между Египтом и Турцией. Он отметил, что между Турцией и Египтом были налажены прочные политические связи с тех пор, как основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк объявил об их установлении.

Президент Египта отметил, что Турция и Египет действуют в интересах братских народов двух стран, исходя из своей важной роли на региональной и международной арене.

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