В Азербайджане растёт число пенсионеров: какие проблемы нас ожидают?

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В Азербайджане продолжается рост числа пенсионеров, что свидетельствует о старении населения страны, подтверждают официальные данные.

Как изменилось количество пенсионеров?

По словам депутата Милли Меджлиса Вюгара Байрамова, на 1 июля текущего года в Государственном фонде социальной защиты зарегистрировано 1 млн 101 тыс. пенсионеров, что составляет 10,8% населения страны. Таким образом, каждый десятый житель Азербайджана является пенсионером.

Рассмотрим, как изменилось количество пенсионеров по видам пенсий. Согласно данным, 64,4% пенсионеров получают пенсию по возрасту, что соответствует 709 тыс. 44 человекам. В аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 702 тыс. 920 человек. Таким образом, за последний год количество получателей пенсий по возрасту увеличилось на 6 тыс. 124 человека.

Пенсионеры по инвалидности составляют 23,3% от общего числа пенсионеров — 256 тыс. 533 человека. В прошлом году это число составляло 258 тыс. 797 человек. Это означает, что количество получателей пенсий по инвалидности сократилось на 2 тыс. 264 человека.

Пенсии по случаю потери кормильца получают 12,3% пенсионеров — 135 тыс. 423 человека. В этом случае также наблюдается рост числа получателей данного вида пенсий за последний год.

«Как видно, количество пенсионеров увеличилось по двум видам пенсий, в то время как число получателей пенсий по инвалидности уменьшилось. Официальная статистика показывает, что в последние годы наблюдается снижение числа получателей пенсий по инвалидности. Это связано с новыми правилами и повторным медицинским обследованием граждан», — отметил депутат Милли Меджлиса Вюгар Байрамов.

Синдром старения населения

Социолог Узеир Шафиев в интервью Minval.az отметил, что в Азербайджане наблюдается синдром старения населения. В стране 10-11% жителей старше 65 лет, что превышает международные критерии (7-8%).

По его словам, старение населения является глобальной тенденцией. С каждым годом снижается рождаемость и увеличивается доля пожилого населения. За 23 года население Азербайджана выросло на 26,45%, в то время как количество пожилых граждан увеличилось на 99,4%. В 2023 году естественный прирост населения по сравнению с предыдущим годом снизился на 15%. Эта тенденция наблюдается постоянно и обусловлена изменениями в планировании семьи. Сегодня большинство семей предпочитает иметь одного или двух детей, а также наблюдается рост числа разводов, особенно среди бездетных пар. Важную роль в снижении естественного прироста играет и уменьшение числа браков.

В будущем это может привести к проблемам на рынке труда и в сфере мобилизации. Сокращение трудоспособного населения может создать потребность в трудовых мигрантах, что, в свою очередь, может поставить под угрозу генофонд страны, как это произошло в Европе.

Для омоложения населения Шафиев предлагает внедрить механизмы поощрения рождаемости и поддержки молодых семей. В частности, вернуть дифференцированное пособие по уходу за ребёнком, предоставить дополнительные льготы на приобретение жилья и получение ипотеки.

Зарина Оруджалиева