Бюльбюльоглу потребовал от Володина угомонить Затулина

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Посол Азербайджана в России Бюльбюльоглу направил письмо председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину, выразив возмущение по поводу провокационного видеообращения депутата Константина Затулина, сообщили «Минвалу» в дипмиссии.

В своём видео, как ранее писал Minval, Затулин, напомним, поздравил с «Днём независимости» несуществующей НКР, поддерживая реваншистские силы в Армении и провоцируя сепаратистские настроения.

Бюльбюльоглу отметил, что такие действия подрывают отношения между Азербайджаном и Россией, игнорируют официальную позицию Москвы и противоречат усилиям по установлению мира на Южном Кавказе:

«Как вам известно, на фоне укрепляющихся союзнических отношений между нашими странами, особенно после государственного визита президента Владимира Путина в Азербайджан в прошлом месяце, стороны вновь подтвердили высокий уровень сотрудничества. Глава российского государства также выразил готовность содействовать установлению долгосрочного мира, безопасности и стабильности в регионе Южного Кавказа.

Однако на этом позитивном фоне деструктивные действия члена партии «Единая Россия», выступающего против официальной позиции своей страны, указывают на его несогласие и неуважение к позиции главы государства. Это неудивительно, учитывая, что в одном из своих интервью в июне 2023 года он заявил, что «Россия не достигла своих целей в СВО».

С сожалением отмечу, что, несмотря на неоднократные обращения Азербайджанской стороны в российские официальные органы с просьбой пресечь подобные выходки, до сих пор не были приняты действенные меры в отношении провокационной деятельности К. Затулина, которая подрывает союзнические отношения между нашими странами», – сказано в письме.