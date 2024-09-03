Формула позора как способ самовыражения: а что если Баку ответит той же монетой?

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Те, кто выбирает позицию на черной стороне истории, осознанно делают ставку на обострение обстановки с помощью политического насилия и террора. Им улыбается успех, но только до тех пор, пока инициативу не перехватывает конструктивная сила, которая неизменно продвигает формулу оздоровления. Фиаско настигает не только тех, кто служит дьяволу, но и тех, кто идеологически ассистирует варварству и вандализму, как это было в случае с преступным армянским сепаратизмом, у которого была колонна внешних заступников.

Пришедший на Карабахскую землю рассвет обнажил грязную сущность не только главарей и исполнителей бесчеловечного режима, но и тех, кто идеологически поддерживал армянский террор и мракобесие. В числе последних всегда находился и продолжает находиться российский политик, депутат Государственной думы, небезызвестный Константин Затулин – провинциал большой политики, которого с треском выставили из Армении. По сей день ему запрещают пересекать границы страны, которая мечется между молотом и наковальней.

История заигрывания Затулина с армянским сепаратистским гадюшником оказалась для идеолога по-настоящему плачевной. Мало того что ему пришлось пережить позор политического падения, он еще и умудрился угодить в яму бесчестья, оторвавшись от кормящей руки. Ему ничего не остается, кроме как мстить всем, кто не разделяет его гнусную пропаганду. Большая беда армянского народа после успеха антитеррористических мероприятий азербайджанской армии в сентябре 2023 года не помешала Затулину действовать в штатном режиме падшего пропагандиста. Он продолжает расширять границы абсурда.

Правильно говорят, что безысходность иногда вынуждает мириться с потерей морали и совести. 2 сентября, как известно, памятный день армянских сепаратистов и всех, кто аффилирован с ними. Отныне эта дата уже не праздничная, а траурная. В Армении делают вид, что отмечают праздник, хотя поводов для воодушевления нет. Зато Затулин празднует и даже поздравляет «уважаемых жителей Нагорного Карабаха», заметим, не существующего региона, как «граждан непризнанной, но реально существовавшей республики». Армянский Карабах может существовать лишь в сумасбродных головах.

Депутат российской Госдумы горюет по случаю событий 2020-2023 годов, после которых карабахские армяне покинули земли, на которых, как утверждает Затулин, «жили и прожили свои жизни предки, родились дети местных армян».

Российский деятель называет одиссею сепаратистов «огромной трагедией», выражая безмерное сочувствие и желание помочь. Ему слабо признать, что он уже помог армянам Карабаха сделать шаг в направлении провала. Будь он грамотным и честным политиком, вовремя отговорил бы смутьянов от безрассудных действий, указал бы им верную дорогу на интеграцию в азербайджанскую действительность. Затулин, учуяв запах наживы в 90-х, предпочел выгодную халтуру, начав обслуживать интересы подлецов и подонков типа Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна, Сейрана Оганяна и других.

По своим политическим и моральным качествам он такой же бесчестный хапуга и хищник, как и главари сепаратистского режима. Не случайно братался с ними, делил куш, не испытывая угрызений совести. Впрочем, угрызения бывают там, где есть хоть проблески совести. Эта добродетель даже мимо не проходила там, где был и есть Затулин.

Сусальный текст поздравления депутата Госдумы карабахцам поражает глубокой степенью лживости и лицемерия. Заигрывая с армянами Азербайджана, он вбивает клин в отношения внутри армянского народа, создавая атмосферу раскола, деля нацию на хороших и плохих, своих и чужих.

Характерный фрагмент душещипательного письма Затулина раскрывает многое: «…русские люди, если они по-настоящему русские, не могут не испытывать тех чувств сочувствия и желания помочь по отношению к нашим единоверцам, по отношению к армянам, которые покинули свои дома, свои дорогие места, свои церкви, свои монастыри и, как мы знаем, в очень короткий срок вынуждены были оказаться беженцами. Этот пепел всегда будет стучать в сердце».

Надо же уметь так лебезить, подхалимничать, подставляя при этом свой народ, тот самый, против которого ныне ополчились армяне всего мира. Спрашивается, по какому праву Затулин говорит от имени русского народа? Кто его уполномочил нести ересь и подогревать межнациональную эскалацию? Разумеется, никто. Его топорная отсебятина не просто обнажает глубину пагубной самодеятельности, но и показывает, что является настоящей политической бомбой, способной наделать бед.

Бако Саакович Саакян, которого Затулин сердечно поздравляет с днем рождения, — отъявленный преступник, руки которого по локоть в крови азербайджанского народа. Если депутат дружит с головорезами такого пошиба, вне сомнений он соучастник череды преступлений и должен быть объявлен в розыск следственными органами не только Азербайджана, но и России.

По нему плачет место в Бакинском изоляторе, где содержатся и другие подельники Затулина — Аркадий Гукасян, Рубен Варданян и другие. К сведению российского депутата, названные сепаратисты сегодня не в плену, а заключены под стражу для дачи показаний по многочисленным уголовным делам. Дознание может выявить и причастность Затулина к преступлениям тех, за кого он сегодня заступается. Обращаясь к Богу, он должен молить, чтобы сам не оказался подследственным.

«Поздравительное письмо» Затулина карабахским армянам и их главарям отражает набор отвратительных качеств и чувств, которыми природа наделила этого, с позволения сказать, деятеля из колонны скверных двурушников и мздоимцев. Он, безусловно, меркантильный лоббист, но грязный и коварный, потому что расширяет границы бесстыдства, внушая поверженным и заблудшим ложные надежды. Причем, зная, что их песенка спета.

Ему бы молчать да помалкивать, однако он лезет на рожон, подогревая страсти и толкая сепаратистский сброд на новые подвиги. «Я уверен, что в будущем будут найдены решения, которые позволят, не прибегая к насилию, восстановить справедливость», — пишет знаток Карабахских реалий, отвергая естественную природу происходящих процессов.

Справедливость не только нашлась, она укоренилась на древней земле тюрков, на которую зарились пришлые армяне. Провокаторы и поджигатели вроде Затулина в начале девятнадцатого века силой согнали армян на азербайджанские земли, чтобы нарушить естественный уклад жизни добропорядочных насельников.

Прошли десятилетия, и на земли тюрков вернулась справедливость, закрепив за подлинными хозяевами положенное им доминирующее положение. Покой и порядок восстановлены, и нечего беспокоиться дешевым адвокатам вроде Затулина и таким же проходимцам о судьбах земель, к которым они не имеют никакого отношения.

Расшаркиваясь перед армянами, Затулин ставит на пьедестал отъявленных преступников, не осознавая, что у них никогда не было великого прошлого. Зато есть убогое настоящее, и зачем же унижаться и подкупать их дешевыми речевыми оборотами? Наверное, есть за что.

Возбуждая больную фантазию армянских радикалов, Затулин не осознает, что наносит удары ниже пояса интересам своей страны, у которой с Азербайджаном стратегический союз. В Милли Меджлисе Азербайджана к азербайджано-российским отношениям всегда относятся с особым вниманием. Здесь избегают резких заявлений в адрес Российской Федерации, хотя зачастую для этого есть повод…

Совсем недавно с успехом прошел государственный визит президента Владимира Путина в Баку, где отношения обросли новыми показателями развития. На этом фоне проармянская активность Затулина — это ничто иное, как открытая провокация.

Он продолжает наносить удары по азербайджано-российским отношениям, эскалируя обстановку там, где нет причин для обострения. Своей сомнительной активностью депутат Госдумы идет наперекор политике российского президента, пытается реанимировать рудименты провальной политики эпохи Ельцина, заодно стараясь спровоцировать новый виток войны на Кавказе.

Тут двух мнений быть не может — Затулин, оставаясь на попечении армян России, отрабатывает получаемые им барыши от главарей Союза армян России. Очевидно, что определенные силы в России серьезно обеспокоены улучшением российско-азербайджанских отношений, и им не терпится внести диссонанс в то, что отвечает интересам двух соседних народов. Их необходимо усмирить и образумить, раз уж они упорно идут к хаосу и неразберихе. Иначе молчание будет расценено как зелёный свет, и тогда в Баку придётся делать соответствующие выводы…

Тофик Аббасов