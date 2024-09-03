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Главное Экономика

Госдолг Армении превысил $12 млрд

Госдолг Армении превысил $12 млрд

Государственный долг Армении по итогам первого полугодия 2024 года достиг отметки в 12 млрд. 157 млн. долларов. Об этом в Национальном Собрании на заседании постоянной парламентской Комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам во время обсуждения отчета об исполнении государственного бюджета за первое полугодие 2024 года заявил 2 сентября министр финансов Армении Ваге Ованнисян, пишет news.am.

Одновременно Ваге Ованнисян отметил, что в ближайшие годы в связи с обслуживанием долга нагрузка увеличится. В частности, в начале следующего года намечены погашения по евробондам на сумму более 300 млн. долларов.

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