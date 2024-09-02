В России создали специальный закрытый мессенджер для военных

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В России разработали специальный мессенджер, предназначенный для военных целей.

Об этом сообщает газета «Известия».

Специалисты из добровольческой команды «Локтар» создали программное обеспечение, сочетающее в себе тактические карты и встроенный боевой мессенджер.

Представитель «Локтар» пояснил, что на линии фронта требуется работа мессенджера без доступа в интернет или сервера. Кроме того, в программное обеспечение мессенджера добавлена способность передавать данные с помощью имеющихся на передовой средств связи, таких как радиостанции или закрытые Wi-Fi-группы на радиомостах. Это дает возможность обмениваться данными в одном чате на разных каналах связи.

В настоящее время программное обеспечение было испытано в зоне боевых действий. Мессенджер уже включен в состав смартфон-рации «Шорох» и смартфон-рации с функцией анализа радиочастотной обстановки «Грань». Кроме того, оно может быть установлено и на сторонние устройства.