Число жертв в Газе достигло 40738

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Свыше 40,7 тыс. палестинцев погибли в секторе Газа в результате действий израильских военных с начала операции в анклаве в октябре 2023 года. Такие данные опубликовало министерство здравоохранения палестинского анклава.

«Число погибших в результате действий Израиля в Газе с октября 2023 года увеличилось до 40738, еще 94154 пострадали», – говорится в сводке ведомства. По его данным, «за минувшие сутки в результате артобстрелов и атак с воздуха израильских сил в различных районах Газы 47 палестинцев погибли, 94 ранены».