Еще 1360 россиян нашли в Украине свою смерть

75 Просмотров За сутки 30 августа Россия потеряла в Украине 1360 военнослужащих. Общее количество потерь армии РФ с начала вторжения составило почти 615 тысяч военных. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.08.24 ориентировочно составили: личного состава – около 614950 (+1360) человек ликвидировано; танков – 8582 (+8) ед; боевых бронированных машин – 16736 (+14) ед; артиллерийских систем – 17614 (+42) ед; РСЗО – 1176 (+1) ед.; средства ПВО – 940 ед.; самолетов – 368 ед.; вертолетов – 328 ед; БПЛА оперативно-тактического уровня – 14471 (+18) ед; крылатые ракеты – 2557 (+1) ед; корабли/катера – 28 ед; подлодки – 1 ед.; автомобильной техники и автоцистерн – 23825 (+62) ед; специальная техника – 2977 (+10) ед.