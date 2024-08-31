Пашинян готов встретиться с Ильхамом Алиевым на границе |
Алиев отметил расширение стратегического партнерства с Кыргызстаном |
НАТО одобрило вторжение ВСУ в Курскую область |
Мехрибан Алиева: Да хранит Великий Аллах Азербайджан и Турцию! (фото) |
В Азербайджане наступил «день тишины» |
Удар молнии вызвал аварийную остановку АЭС в Армении, в стране наблюдаются перебои со светом |
В США армянин устроил взрыв в университете, планируя теракты против азербайджанцев |
Сильный пожар в Сураханском районе локализован (обновлено, видео) |
Глава МИД Украины спровоцировал скандал с Польшей |
Главное Армия

Еще 1360 россиян нашли в Украине свою смерть

Еще 1360 россиян нашли в Украине свою смерть

За сутки 30 августа Россия потеряла в Украине 1360 военнослужащих. Общее количество потерь армии РФ с начала вторжения составило почти 615 тысяч военных.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.08.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 614950 (+1360) человек ликвидировано;

танков – 8582 (+8) ед;

боевых бронированных машин – 16736 (+14) ед;

артиллерийских систем – 17614 (+42) ед;

РСЗО – 1176 (+1) ед.;

средства ПВО – 940 ед.;

самолетов – 368 ед.;

вертолетов – 328 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 14471 (+18) ед;

крылатые ракеты – 2557 (+1) ед;

корабли/катера – 28 ед;

подлодки – 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 23825 (+62) ед;

специальная техника – 2977 (+10) ед.

Теги:
Из этой рубрики
Еще 1360 россиян нашли в Украине свою смерть
Армия

Еще 1360 россиян нашли в Украине свою смерть

2024/08/31, 12:35
Американцы не будут обслуживать F-16 в Украине
Армия

Американцы не будут обслуживать F-16 в Украине

2024/08/31, 11:43
Израиль создает новый коридор для долгосрочного присутствия в Газе (фото)
Армия

Израиль создает новый коридор для долгосрочного присутствия в Газе (фото)

2024/08/31, 11:10
Кадры испытаний турецкой ракеты Gökdoğan (видео)
Армия

Кадры испытаний турецкой ракеты Gökdoğan (видео)

2024/08/31, 10:12
Украинские F-16 взлетают с обычных автодорог
Армия

Украинские F-16 взлетают с обычных автодорог

2024/08/31, 09:43
В Курскую область прибудут наемники ЧВК «Медведь»
Армия

В Курскую область прибудут наемники ЧВК «Медведь»

2024/08/31, 09:14
Закир Гасанов: Азербайджанская армия приводится в соответствие с турецкой моделью
Армия

Закир Гасанов: Азербайджанская армия приводится в соответствие с турецкой моделью

2024/08/30, 21:38
Зеленский уволил главкома ВВС Украины после крушения американского истребителя F-16
Армия

Зеленский уволил главкома ВВС Украины после крушения американского истребителя F-16

2024/08/30, 21:25
Военные ВВС потренировались в высадке с парашютом (фото и видео)
Армия

Военные ВВС потренировались в высадке с парашютом (фото и видео)

2024/08/30, 15:46