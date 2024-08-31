Еще 1360 россиян нашли в Украине свою смерть

За сутки 30 августа Россия потеряла в Украине 1360 военнослужащих. Общее количество потерь армии РФ с начала вторжения составило почти 615 тысяч военных.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.08.24 ориентировочно составили:
личного состава – около 614950 (+1360) человек ликвидировано;
танков – 8582 (+8) ед;
боевых бронированных машин – 16736 (+14) ед;
артиллерийских систем – 17614 (+42) ед;
РСЗО – 1176 (+1) ед.;
средства ПВО – 940 ед.;
самолетов – 368 ед.;
вертолетов – 328 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 14471 (+18) ед;
крылатые ракеты – 2557 (+1) ед;
корабли/катера – 28 ед;
подлодки – 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн – 23825 (+62) ед;
специальная техника – 2977 (+10) ед.