Баку и Москва могут заняться съемкой ремейков популярных фильмов

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Азербайджан в перспективе может создать совместно с РФ ремейки старых фильмов, популярных среди русскоязычного населения республики.

Об этом заявил руководитель департамента креативных индустрий и цифрового развития Минкультуры Азербайджана Рашад Азизов в кулуарах Московской международной недели кино.

Много российских компаний приезжают снимать фильмы и сериалы в Азербайджан, отметил Азизов.

«В перспективе могут быть ремейки старых фильмов, которые очень популярны у всего русскоязычного населения и не только. Будут новинки, которые объединят аудиторию всех наших стран», – приводит ТАСС его слова.

Среди азербайджанских зрителей особенно популярен анимационный контент из России, обратил внимание Азизов. По его словам, здесь могут быть несколько уровней сотрудничества – и создание, и дистрибьюция. Для этого нужны специальные платформы и проекты, отмечает глава департамента.

«Плюс азербайджанский контент тоже ищет новые рынки сбыта. В России проживает большая диаспора азербайджанцев, поэтому тема, проблематика очень схожая, а это уже обязательно создает условия для того, чтобы мы были друг рядом с другом», – сказал он.