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Таможенные атташе будут работать в составе дипмиссий Азербайджана в зарубежных странах

Таможенные атташе будут работать в составе дипмиссий Азербайджана в зарубежных странах

Таможенные атташе будут осуществлять свои функции в составе дипломатических миссий Азербайджана в зарубежных странах. Это нашло отражение в изменении в указе «О назначении представителей Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики (таможенных атташе) в зарубежных странах и обеспечении их деятельности», утвержденном президентом Ильхамом Алиевым.

Представители Государственного таможенного комитета в иностранных государствах и международных организациях (таможенные атташе) будут осуществлять свои функции в составе дипломатических представительств Азербайджанской Республики, аккредитованных в иностранных государствах или международных организациях, в которых они назначены.

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