Граждане каких стран отбывают наказание в тюрьмах Азербайджана?

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Среди заключенных в пенитенциарных учреждениях Азербайджана есть и граждане США, Бангладеша, Беларуси, Китая, Афганистана, Алжира, Армении, Грузии, Индии, Ирана, Ирака, Конго, Нигерии, Ливана, Мальдив, Марокко, Гвинеи, Египта, Узбекистана, Пакистана, Шри-Ланки, Судана, Таджикистана, Турции, Туркменистана, Омана, России, Украины, Казахстана.

Об этом заявил начальник юридического отдела Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджанской Республики, полковник юстиции Зия Дадашов, передает АПА.

По его словам, среди иностранцев есть лица, отбывающие пожизненное заключение.

Четверо из них – лица без гражданства, четверо – граждане России, четверо – Грузии, один – Казахстана, один – Ирана.