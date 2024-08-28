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Главное Общество

Азербайджан добился экстрадиции 4-х лиц из России

Азербайджан добился экстрадиции 4-х лиц из России

Из России в Азербайджан экстрадированы лица, находившиеся в международном розыске.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

По информации, Генпрокуратура Российской Федерации удовлетворила ходатайства азербайджанской стороны об экстрадиции граждан Болаева Фарида Рашидовича, Халилова Самандара Сариф оглу, Бабаева Панаха Ахлиман оглу и Машадиева Ильхама Габиль оглу, находящихся в розыске за различные преступления на территории Азербайджана.

Все они были задержаны на территории России и 23 августа доставлены в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

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