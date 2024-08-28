Азербайджан подпишет соглашение с Грузией по Куре

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Азербайджан планирует подписать соглашение с Грузией об обмене информацией о водных ресурсах реки Куры и их использовании.

Об этом заявил заместитель начальника отдела экологической политики Министерства экологии и природных ресурсов Рафиг Вердиев на круглом столе «Роль систем управления водными ресурсами в климатически устойчивом сельском хозяйстве», проводимом в преддверии COP29, передает Report.

Он отметил, что подписание соглашения ожидается в ближайшее время: «Нас особенно интересуют ледниковые запасы у истоков Куры и ситуация в ее бассейне. Благодаря этому соглашению мы сможем точнее прогнозировать объем воды в верховьях Куры выше Азербайджана».