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Названы причины сокращения водных ресурсов в Азербайджане

Названы причины сокращения водных ресурсов в Азербайджане

По сравнению с показателями двух прошлых лет в снежном покрове наблюдаются изменения.

Об этом заявил начальник отдела контроля за землепользованием министерства сельского хозяйства Азербайджана Фирудин Тагиев в ходе круглого стола, посвященного COP29, на тему «Роль систем управления водными ресурсами в устойчивом к изменению климата сельском хозяйстве», передает Trend.

Он отметил, что за последние 7 лет площади ледников на территории страны сократились в среднем на 18%.

«По сравнению с августом прошлого года площадь горных озер сократилась на 4,2%. Судя по нашим наблюдениям за последние годы, не река Кура впадает в море, а море впадает в Куру. Река Кура, берущая начало на территории Турции, не может соединиться с морем на территории Нефтчалинского района. Это со временем приведет к истощению наших водных ресурсов», – добавил он.

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