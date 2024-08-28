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Центр Баку останется без воды

Центр Баку останется без воды

Начиная с 00:00 ночи 30 августа, в течение дня будут проводиться ремонтно-восстановительные работы на участке магистрального водопровода, обеспечивающего питьевой водой Насиминский, Хатаинский, Сабаильский районы.

Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной службы водоснабжения крупных городов.

Воды не будет на территории просп. Нефтяников, в ряде жилых домов по ул. Юсифа Сафарова в Хатаинском районе, в части ул. Рашида Бейбутова, просп. Бюльбюля, ул. Пушкина, Зарифы Алиевой, Узеира Гаджибекова, Диляры Алиевой, 28 Мая, Рашида Бейбутова, Эльмана Овчуева, Мехти Мехтизаде Сабаильского района, в части просп. Азадлыг.

Подача воды в прежнем режиме возобновится после 00:00 ночи 31 августа.

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