Украина провела испытания собственной баллистической ракеты

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В Украине проведено успешное испытание баллистической ракеты отечественного производства. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции на форуме Украина-2024.Независимость во вторник, 27 августа.

«Есть определенные наработки Украины. Думал, что рано об этом говорить, но хочется, чтобы была оценка общества наших людей, которые 24/7 работают на оборонных предприятиях. Было положительное испытание первой баллистической украинской ракеты. Я с этим поздравляю оборонно-промышленный комплекс», – заявил он и добавил, что деталями об этой ракете поделиться не может.

Также Зеленский не уточнил, что это за ракета, как и где проходило ее испытание.