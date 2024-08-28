Россия защищает Курскую область гаубицами сталинских времен (видео)

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Минобороны России показало, что защищает Курскую область гаубицами 1950-х годов.

Российская армия использует в боях на территории Курской области 130-миллиметровые гаубицы М-46 образца 50-х годов прошлого века, следует из сообщений Министерства обороны. Военное ведомство опубликовало два видео с артиллерийскими расчетами орудий М-46.

В пресс-релизах ведомства говорится, что из гаубиц М-46 российские военные обстреливают «мобильные бронированные группы ВСУ в курском приграничье».

СССР принял М-46 на вооружение в первой половине 1950-х годов, а в 1970-х заменил их 152-миллиметровыми пушками.