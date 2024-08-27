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Завтра в Баку будет до 36 градусов тепла

Завтра в Баку будет до 36 градусов тепла

28 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами слабый туман. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит ночью 21-26° тепла, днем 31-36° тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы, 761 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит ночью 70-75%, днем 45-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но вечером в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Умеренный восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем 34-39° тепла, в горах ночью 13-18° тепла, днем 21-26° тепла.

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