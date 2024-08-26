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Военнослужащие Азербайджана и Казахстана провели активную фазу учения «Алтын кыран-2024»

Военнослужащие Азербайджана и Казахстана провели активную фазу учения «Алтын кыран-2024»

На полигоне «Коктал» области Жетису завершилось международное тактико-специальное учение «Алтын кыран-2024», сообщают казахстанские СМИ.

В ходе активной фазы сводный отряд, состоящий из казахстанских десантников и военнослужащих Азербайджанской армии, организовал засаду на колонну автомобильной техники незаконного вооруженного формирования. За практическим этапом действий наблюдали начальники генеральных штабов вооруженных сил Казахстана и Азербайджана генерал-лейтенант Султан Камалетдинов и генерал-полковник Керим Велиев. Внимание руководства вооруженных сил обеих стран было приковано к действиям разведывательных отрядов, группам захвата и огневого обеспечения, а также алгоритму получения разведывательной информации посредством беспилотных летательных аппаратов.

За время проведения учения слаживание контингентов достигло высочайшего уровня. Командир сводного разведывательного отряда проанализировал все вероятные маршруты передвижения противника, выбрал подходящую местность, где движение автомобильного транспорта затруднено рельефом, отработал вопросы расположения огневых точек и их маскировки. Правильность принятых решений обеспечила эффективность организованной засады и четкость выполнения поставленной задачи.

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