Украина за полтора года разработала ракету-дрон «Паляныця» (видео)

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Украинская ракета-дрон «Паляныця» была разработана за полтора года. Она запускается с наземной установки. Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Глава государства впервые показал новейшую украинскую дальнобойную ракету «Паляныця». Украина не рассекречивает главные характеристики ракеты – радиус действия, боевую часть и количество изготовленных единиц.

Однако отмечается, что в радиусе действия украинской ракеты два десятка российских военных аэродромов. Разработку ракеты завершили быстро – в течение полутора лет. «Паляныця» запускается с наземной платформы, ракета имеет турбореактивный двигатель.

«Стоимость ракеты-дрона – гораздо ниже аналогов. И работа над ее удешевлением и увеличением производства продолжается», – добавил президент.

Задачи украинской ракеты – защита мирного населения путем уничтожения наступательного потенциала врага на его территории.

Зеленский подчеркнул, что за два с половиной года полномасштабной войны Россия выпустила по Украине около 10 тысяч ракет разных типов и более 33 тысяч управляемых авиабомб.

Также видео испытаний украинского реактивного дрона-ракеты «Паляныця» показал украинский военкор Роман Бочкала. На кадрах можно увидеть сборку беспилотника, выкат на взлетно-посадочную полосу, взлет и, непосредственно, полет.