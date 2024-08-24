В Турции погибли российские моряки

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Двое членов экипажа грузового судна Navis 2 под флагом РФ погибли в результате несчастного случая на борту судна.

Об этом сообщила газета Sabah.

Инцидент, по данным издания, произошел в пятницу, когда судно стояло на якорной стоянке в бухте Бандырма на северо-западе страны. Константин Мартынов (46 лет) и Дмитрий Мочалов (52 года), как считается, отравились газом в трюме. Тела моряков доставлены в Институт судебной медицины города Бурса.

Как сообщили в компании, оказывающей агентские услуги судну, моряки погибли, упав в один из палубных люков. Относительно версии с отравлением газом, как отметили в компании, пока однозначного заключения нет.

После завершения мероприятий судмедэкспертизы тела будут отправлены в Россию, отмечает газета.