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Начальник Генштаба Керим Велиев понаблюдал за азербайджано-казахскими учениями

Начальник Генштаба Керим Велиев понаблюдал за азербайджано-казахскими учениями

Находящийся с визитом в Казахстане первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев и возглавляемая им делегация прибыли на учебный полигон «Коктал», находящийся в городе Жаркент Алматинской области.

Как сообщили в Минобороны, ознакомившись с условиями, созданными на полигоне для проведения учений, генерал-полковник К.Велиев прибыл на пункт командного управления и понаблюдал за выполнением тактического эпизода совместных тактико-специальных учений «Алтын кыран – 2024» («Золотой орёл – 2024»).

Затем состоялась встреча с военнослужащими обеих стран, принимавшими участие в учениях. Отличившиеся на учениях военнослужащие были награждены медалями и ценными подарками.

Было отмечено, что все задачи, поставленные в ходе совместных тактико-специальных учений «Алтын кыран – 2024», были выполнены с высоким профессионализмом.

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