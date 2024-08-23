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На совместных учениях «Алтын кыран – 2024» азербайджанские военные отработали налет на укрытия НВФ (фото)

На совместных учениях «Алтын кыран – 2024» азербайджанские военные отработали налет на укрытия НВФ (фото)

Согласно совместному плану, заключенному между министерствами обороны Азербайджана и Казахстана, на полигоне «Коктал» в городе Жаркент Алматинской области Казахстана продолжаются совместные тактико-специальные учения «Алтын кыран – 2024» («Золотой орёл – 2024»).

Как сообщает минобороны Азербайджана, по сценарию командиры подразделений, получившие боевое задание, доложили о принятом решении в штаб руководства учений, после чего выполнили разведывательные задачи.

В ходе учений подразделения, пройдя по выбранному траверсу 25 километров, обнаружили и совершили налет на укрытия незаконных вооруженных формирований, укрывавшихся в горной местности. Были успешно выполнены задачи по заманиванию в засаду автоколонн и уничтожению живой силы незаконных вооруженных формирований, а также другие внезапно возникшие задачи.

Основное внимание в ходе учений «Алтын кыран – 2024» уделено организации слаженной совместной деятельности военнослужащих Азербайджана и Казахстана, совершенствованию практических навыков разведывательных подразделений, умений маскировки в горной и пустынной местности, а также обмену опытом.

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