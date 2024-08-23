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Начальник Генштаба Азербайджана отправился в Казахстан

Начальник Генштаба Азербайджана отправился в Казахстан

23 августа начался визит первого заместителя министра обороны, начальника Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковника Керима Велиева в Казахстан.

Об этом сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В рамках визита будет продемонстрирован тактический эпизод совместных тактико-специальных учений «Алтын кыран – 2024» («Золотой орел – 2024») с участием военнослужащих азербайджанской армии, а также обсуждены перспективы развития сотрудничества между нашими странами в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах.

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