ANAMA обсудила сотрудничество с Центром разминирования Таиланда

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Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) обсудило перспективы сотрудничества с Центром разминирования Таиланда. Об этом сообщает пресс-служба ANAMA.

Делегация во главе со специальным представителем президента Азербайджана по особым поручениям Эльчином Амирбековым находится с рабочим визитом в Юго-Восточной Азии с целью расширения сотрудничества и обмена опытом с международными структурами, специализирующимися в области борьбы с минной угрозой.

В рамках визита состоялась встреча азербайджанской делегации с генеральным директором Центром разминирования Таиланда генерал-лейтенантом Наттавутом Сабьерупом. Целью встречи был обмен знаниями и опытом в области гуманитарного разминирования, проведение совместных учебных программ, обсуждение инновационных подходов и методов в операциях по разминированию, а также в области усиления потенциала и технической помощи.