Украинская ДРГ пыталась проникнуть в Брянскую область

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Попытку проникновения украинской ДРГ пресекли в Брянской области России. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«21 августа в Климовском районе Брянской области пресечена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию РФ», — написал губернатор.

Он отметил, что в ходе боя попытку прорыва предотвратили силы ПУ ФСБ России по Брянской области и подразделения ВС РФ. По частям противника открыли огонь.

По словам Богомаза, обстановку на «месте боестолкновения» удалось стабилизировать, ситуацию контролирует региональный

Оперштаб.