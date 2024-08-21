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Украинская ДРГ пыталась проникнуть в Брянскую область

Украинская ДРГ пыталась проникнуть в Брянскую область

Попытку проникновения украинской ДРГ пресекли в Брянской области России. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«21 августа в Климовском районе Брянской области пресечена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию РФ», — написал губернатор.

Он отметил, что в ходе боя попытку прорыва предотвратили силы ПУ ФСБ России по Брянской области и подразделения ВС РФ. По частям противника открыли огонь.

По словам Богомаза, обстановку на «месте боестолкновения» удалось стабилизировать, ситуацию контролирует региональный
Оперштаб.

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