Территории вокруг Аскеранской крепости в Ходжалы очищают от мусора

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В последние дни в социальных сетях распространились кадры свидетельствующие о том, что некоторые граждане, посещающие освобожденные территории, загрязняют окружающую среду.

Начальник Государственной службы экологической безопасности Хикмет Ализаде заявил, что такое поведение недопустимо.

Он также подчеркнул, что загрязнение окружающей среды подобным образом является административным правонарушением и влечет за собой ответственность.

По словам Ализаде, ведутся работы по очистке территории вокруг Аскеранской крепости в Ходжалы совместно с ОАО «Тезе Шехер».

Начальник службы выразил благодарность гражданам, которые своевременно сообщают о таких нарушениях, и призвал всех проявлять больше заботы о природе, не загрязнять окружающую среду.