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Азербайджан и Starlink обсудили вопросы организации спутникового широкополосного интернета

Азербайджан и Starlink обсудили вопросы организации спутникового широкополосного интернета

Азербайджан и Starlink обсудили вопросы организации спутникового широкополосного интернета в стране.

Об этом говорится в публикации министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева в соцсети Х.

В публикации отмечается, что состоялась встреча с директором по глобальным лицензиям и новым рынкам спутниковой системы «Starlink» Ребеккой Слик Хантер.

«В ходе встречи были обсуждены вопросы организации спутникового широкополосного интернета «Starlink» в Азербайджане», – говорится в публикации.

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