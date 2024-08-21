Азербайджан и Starlink обсудили вопросы организации спутникового широкополосного интернета в стране.
Об этом говорится в публикации министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева в соцсети Х.
В публикации отмечается, что состоялась встреча с директором по глобальным лицензиям и новым рынкам спутниковой системы «Starlink» Ребеккой Слик Хантер.
«В ходе встречи были обсуждены вопросы организации спутникового широкополосного интернета «Starlink» в Азербайджане», – говорится в публикации.