Президент Азербайджана подписал распоряжение о призыве на военную службу и увольнении в запас

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Президент Азербайджана подписал распоряжение о призыве на военную службу и увольнении в запас. Согласно распоряжению, с 1 по 30 октября 2024 года на срочную действительную военную службу будут призываться граждане Азербайджана 2006 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1989-2005 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедшие срочную действительную военную службу, не имеющие права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденные от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики.

Кроме того, с 1 по 30 октября 2024 года увольняются в запас военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренный в статье 38.1.1 Закона Азербайджанской Республики «О воинской обязанности и военной службе».