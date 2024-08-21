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Министра обороны Армении наказали за коррупцию

Министра обороны Армении наказали за коррупцию

Министр обороны Армении Сурен Папикян оштрафован на 100 тысяч драм (360 долларов США) за деяния, совершенные в период его председательства в политической партии «Гражданский договор». Об этом сообщает издание Arminfo.

В течение 2022 года министр не соблюдал требования конституционного закона о безналичном способе оплаты всех партийных расходов.

«В частности, (…) со счета партии через банкоматы было обналичено 11 миллионов 387 тысяч драмов (28 344,18 $). В аппарате партии не уточнили, на что конкретно были потрачены указанные деньги», — сообщается в заявлении комиссии по предотвращению коррупции Армении.

Министр обороны не принял участия в заседании комиссии и не предоставил никаких разъяснений насчет того, куда были потрачены деньги.

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