Отчет: Госдеп и Пентагон недостаточно отслеживают поставки Украине

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Госдепартамент США и Пентагон не контролируют должным образом поставки третьими сторонами американского оружия в Украину.

Такой вывод содержится в отчете, который подготовило Контрольно-финансовое управление Конгресса США GAO (Government Accountability Office), передает ТАСС.

Как следует из документа, Госдеп по состоянию на апрель текущего года одобрил 217 поставок Киеву американского оружия «26 иностранными донорами». «Пентагон должен контролировать целевое применение этой оборонной продукции, однако его возможности в этом плане ограничены», – отмечают в надзорном органе, подчеркивая, что это вызвано «непоследовательной коммуникацией» между Госдепом и Пентагоном по вопросам передачи американских вооружений третьими сторонами.

По данным GAO, Пентагон зачастую оказывается «не осведомлен об одобрении Госдепартаментом поставок [Киеву оружия] третьими сторонами» до тех пор, пока оно не поступает в Украину, или не узнает о них в принципе. Госдеп, как следует из отчета, «принял меры с целью наладить систему» уведомления о таких поставках, но «ни Госдеп, ни Пентагон не занимаются подтверждением доставки» этих вооружений.

«Госдепартамент не требует от доноров на постоянной основе уведомлений о поставке переданного третьими сторонами оружия, и его политика не предусматривает этого. Чиновники Пентагона признают, что данные о переданном Украине третьими сторонами с одобрения [Госдепа] оружии, включая то, на которое распространяется требование контроля целевого применения, являются неточными», – отмечают в надзорном органе. В связи с этим GAO добивается от Госдепа и Пентагона улучшения межведомственной коммуникации по вопросу передачи Украине американского оружия третьими сторонами, внедрения требования отчетности от доноров о таких поставках, а также получения от них подтверждений обо всех поставках американского оружия Украине в период с января 2020 года по июль текущего года.