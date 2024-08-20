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Москва выступила с очередным призывом к Еревану

Москва выступила с очередным призывом к Еревану

Москва надеется, что Ереван не откажется от участия в ЕАЭС из-за США и Евросоюза, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян.

По его словам, Вашингтон и ЕС только сулят инвестиции и «светлое будущее».

При этом, как отметил дипломат, отношения между Москвой и Ереваном в рамках ЕАЭС основаны на взаимовыгодном сотрудничестве.

«Не нужно быть экспертом в области экономики или политики, чтобы наблюдать очевидное — союз выгоден Еревану, во многом именно благодаря ему темпы экономического роста в Армении демонстрируют внушительную положительную динамику, которой мало кто может похвастаться», — подчеркнул Агасандян.

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