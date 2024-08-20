В России 75% таксистов не смогут работать с сентября

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Большинство российских таксистов (75%) не оформили необходимые документы для работы с сентября. Об этом говорится в письме Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» к главе кабмина Михаилу Мишустину, сообщают «Известия».

В июне 2023 года Госдума приняла во втором и третьем (окончательном) чтениях законопроект, предусматривающий введение в России обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Закон вступит в силу 1 сентября 2024 года. Чтобы получить ОСГОП, таксистам нужно разрешение на работу. Для него необходимо, к примеру, перекрасить авто в установленные в регионе цвета и завести путевой лист с отметками о ежедневном медицинском и техническом осмотрах.

Однако в Союзе отметили, что для выполнения этих условий нет необходимой инфраструктуры, которой могли бы воспользоваться самозанятые водители. В итоге необходимые для работы документы еще не оформили 75% российских таксистов. Без них они будут считаться нелегальными работниками. В связи с этим правительство попросили отложить введение новых мер.