Лейла Алиева осмотрела исторические памятники в Шамахе и встретилась с семье шехида (фото)

110 Просмотров

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с работами по восстановлению ряда исторических памятников в Гобустане и Шамахе.

Лейла Алиева, посетившая мавзолей «Дири баба» в Гобустане, была проинформирована о том, что этот памятник, датируемый XV веком, является уникальным на всем Кавказе. Мавзолей «Дири баба» на протяжении веков почитается азербайджанским народом как священное место. Памятник был восстановлен в 2022 году в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева. Исследовательские работы проводились на кладбищах и пещерах вокруг памятника. Создана соответствующая инфраструктура для посещения памятника туристами.

Лейла Алиева также побывала в мавзолеях Кяляхана в Шамахе. Археологические исследования мавзолеев были завершены в 2022 году. В ходе археологических исследований было установлено, что история памятников и здешних построек восходит к XII веку. Фонд Гейдара Алиева, Министерство культуры и Исполнительная власть Шамахинского района в настоящее время проводят реставрационные и консервационные работы в мавзолеях Кяляхана.

Отметим, что при поддержке Фонда Гейдара Алиева были проведены реставрационные и консервационные работы мавзолея Шаххандан, храмового комплекса Пирсаат, а также других исторических, религиозных и культурных памятников.

В рамках поездки в Шамаху вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с семьей скульптора Самира Качаева, героически погибшего во время Апрельских боев 2016 года. Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева С.Качаев был награжден медалью «За отвагу» посмертно.

Лейла Алиева также встретилась в Шамахе с жителями различных сел.