Азербайджан резко нарастил экспорт хурмы в Россию

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Поставки хурмы из Азербайджана в Россию с начала 2024 года выросли на 71,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, нектаринов – на 34,2%, персиков – на 26,6%, клубники – на 10,7%, сообщил Россельхознадзор.

«Так, с начала 2024 года в Россию было поставлено 338,7 тыс. тонн азербайджанской плодоовощной продукции, что сопоставимо с объемом поставок товаров за аналогичный период 2023 года – 352 тыс. тонн», – говорится в сообщении. При этом отмечен рост поставок хурмы – на 71,3% – с 18,2 до 31,2 тыс. тонн, нектаринов – на 34,2% – с 14,1 до 19 тыс. тонн, персиков – на 26,6% – с 13,7 до 17,4 тыс. тонн, клубники – на 10,7% – с 17,6 до 19,5 тыс. тонн, томатов – на 9,7% – с 106 до 116,2 тыс. тонн.

В то же время значительно увеличился объем экспорта продовольственного картофеля из России – в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 23 тыс. тонн, также увеличился экспорт лука в 5,1 раза, до 7,7 тыс. тонн, говорится в сообщении.

Ведомство также сообщило, что 19 августа в Баку руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт и председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли подписали соглашение между правительствами России и Азербайджана о сотрудничестве в области карантина и защиты растений. Церемония подписания документа состоялась в рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина в Азербайджан.