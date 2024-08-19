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Уничтоженный Россией немецкий комплекс ПВО возле Курской области оказался муляжом

Уничтоженный Россией немецкий комплекс ПВО возле Курской области оказался муляжом

Телеканал «Звезда», связанный с Минобороны РФ, опубликовал видео, на котором российский ракетный комплекс «Искандер-М» якобы уничтожает немецкий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T. Инцидент, по их утверждению, произошёл близ села Сенное Сумской области Украины, всего в 11 км от границы с Курской областью РФ.

Однако эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке считает, что объект на видео «очень похож на муляж».

Во-первых, IRIS-T был обнаружен одиноко стоящим на опушке, без присутствия солдат поблизости. Во-вторых, после прямого попадания не было ни пламени, ни взрывов, которые должны были бы произойти при детонации боеприпасов и топлива в реальном комплексе ПВО. В-третьих, несмотря на мощный удар, внешний вид установки практически не изменился, что, по мнению Рёпке, указывает на то, что она могла быть сделана из дерева или другого подобного материала.

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