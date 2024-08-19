Проводятся азербайджано-казахстанские тактические учения

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Согласно совместному плану, подписанному между министерствами обороны Азербайджана и Казахстана, на учебном полигоне «Коктал» в городе Жаркент Алматинской области Республики Казахстан проводятся совместные тактико-специальные учения «Алтын кыран – 2024» («Золотой орёл – 2024»). Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сообщается, что группа военнослужащих азербайджанской армии отправилась в Казахстан для участия в учениях. Совместные тактико-специальные учения «Алтын кыран – 2024» продлятся до 24 августа.