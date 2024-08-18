Украина задействовала боевых роботов (фото)

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Военные бригады «Азов» показали боевую платформу «Лють 2.0». Боевой робот помогает военным проводить разведку на опасных территориях.

Военные объяснили, что украинский роботизированный дрон имеет пулеметное вооружение, до 20 км запаса хода, 3 дня автономной работы и 4 класс защиты.

«Лють 2.0» выполняет следующие задачи:

огневая поддержка пехоты;

разведка поля боя на опасных участках.

«Платформа имеет положительные отзывы от азовских операторов дронов. Она значительно облегчит жизнь бойцов на передовой», – добавили в бригаде.