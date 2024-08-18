Азербайджан на Московских летних играх (фото)

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Азербайджан представлен на «Московских летних играх ассоциаций развития кооперативного спорта», проходящих в российской столице.

Церемония открытия Игр началась с парада команд.

Отметим, что в соревнованиях в различных видах спорта принимают участие представители из 22 стран.

В мероприятии Азербайджан представляют сотрудники Министерства молодежи и спорта, Министерства юстиции, Министерства финансов, Министерства науки и образования, МВД, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства цифрового развития и транспорта, «Азербайджанских авиалиний» и Государственной нефтяной компании.