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Израиль ликвидировал активистов ХАМАС (фото, видео)

Израиль ликвидировал активистов ХАМАС (фото, видео)

Беспилотный летательный аппарат израильской армии нанес удар по автомобилю с двумя высокопоставленными активистами радикального палестинского движения ХАМАС в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан.

Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее данным, оба радикала были ликвидированы в результате этого удара.

В пресс-службе отметили, что они были причастны к убийству израильтянина в ходе нападения с использованием огнестрельного оружия на Западном берегу реки Иордан 11 августа 2024 года.


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