Израиль ликвидировал активистов ХАМАС (фото, видео)

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Беспилотный летательный аппарат израильской армии нанес удар по автомобилю с двумя высокопоставленными активистами радикального палестинского движения ХАМАС в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан.

Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее данным, оба радикала были ликвидированы в результате этого удара.

В пресс-службе отметили, что они были причастны к убийству израильтянина в ходе нападения с использованием огнестрельного оружия на Западном берегу реки Иордан 11 августа 2024 года.

شهداء عملية الاغتيال في جنين احمد ابو عرة من عقابا شمال طوباس والشهيد رأفت دواسي من سيلة الحارثية بجنين pic.twitter.com/1XPsnDZGlk — Hisham Abu Shaqrah | هشام أبو شقرة (@HShaqrah) August 17, 2024



