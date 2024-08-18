Скончался Ален Делон |
Эксперт: Военно-технические связи станут важной частью переговоров Алиева с Путиным |
Россия нанесла удар по Киеву (обновлено) |
Самолет-амфибия МЧС Азербайджана прибыл в Измир (фото, видео) |
Эрдоган позвонил Алиеву и попросил самолет-амфибию «БЕ-200ЧС» |
Опасный вирус Оропуш распространяется по Европе |
Секретные переговоры Украины и России в Катаре сорваны |
В азербайджанской армии прошли учения ПВО с участием комплексов С-300 |
Лесной пожар в Измире перекинулся на жилые дома (видео) |
Главное Армия

ЦАХАЛ потерял в Газе еще двух человек

ЦАХАЛ потерял в Газе еще двух человек

Армия Израиля подтвердила гибель двух военнослужащих в ходе боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Об этом сообщает пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

34-летний майор Мордехай Йосеф Бен Шуам и 34-летний майор Йотам Ицхак Пелец, военнослужащие батальона 8119 Иерусалимской бригады корпуса материально-технического обеспечения ЦАХАЛ, погибли в боях в центральной части палестинского анклава.

С учетом этих данных, количество погибших солдат с момента начала сухопутной операции ЦАХАЛ в секторе Газа достигло 331. Общее число погибших за время нового витка палестино-израильского конфликта израильских военных составило, по данным пресс-службы, 691.

Теги:
Из этой рубрики
Россия потеряла в Украине еще 1170 военнослужащих
Армия

Россия потеряла в Украине еще 1170 военнослужащих

2024/08/18, 10:59
Украинские дроны подожгли нефтебазу в Ростовской области (фото, видео)
Армия

Украинские дроны подожгли нефтебазу в Ростовской области (фото, видео)

2024/08/18, 10:17
Израиль ликвидировал активистов ХАМАС (фото, видео)
Армия

Израиль ликвидировал активистов ХАМАС (фото, видео)

2024/08/18, 09:58
ЦАХАЛ потерял в Газе еще двух человек
Армия

ЦАХАЛ потерял в Газе еще двух человек

2024/08/18, 09:29
Россия нанесла удар по Киеву (обновлено)
Армия

Россия нанесла удар по Киеву (обновлено)

2024/08/18, 08:31
Установлены новые госпошлины за выдачу лицензий на военную технику и оружие
Армия

Установлены новые госпошлины за выдачу лицензий на военную технику и оружие

2024/08/17, 16:13
В азербайджанской армии прошли учения ПВО с участием комплексов С-300
Армия

В азербайджанской армии прошли учения ПВО с участием комплексов С-300

2024/08/17, 12:22
Алиев присвоил звание генерал-майора трем офицерам Госпогранслужбы
Армия

Алиев присвоил звание генерал-майора трем офицерам Госпогранслужбы

2024/08/17, 11:58
Сырский доложил Зеленскому о продвижении ВСУ в Курской области РФ
Армия

Сырский доложил Зеленскому о продвижении ВСУ в Курской области РФ

2024/08/16, 23:48