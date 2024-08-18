СМИ Турции широко осветили отправку самолета-амфибии из Азербайджана

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Ведущие турецкие СМИ широко осветили телефонный разговор президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Медиа-структуры братской страны акцентировали внимание на значимости поддержки Азербайджаном усилий по тушению масштабных лесных пожаров в различных регионах Турции, сообщает «Азертадж».

Сообщение об отправке самолета-амфибии из Азербайджана в Турцию было вынесено на центральные полосы газет, передано в эфире центральных телеканалов, размещено на многочисленных новостных сайтах. Турецкая общественность была информирована о разговоре лидеров двух братских стран новостями под заголовками: «Азербайджан вновь продемонстрировал братство!», «Братские узы проявляются именно в такие дни», «Азербайджан отправляет помощь для борьбы с пожарами», «Азербайджан отправляет самолет-амфибию в Турцию», «Азербайджан помогает Турции, противостоящей лесным пожарам».

Турецкие СМИ также акцентировали внимание на сообщении турецкого МИД с благодарностью в адрес Азербайджана.