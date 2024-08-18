Скончался Ален Делон |
Эксперт: Военно-технические связи станут важной частью переговоров Алиева с Путиным |
Россия нанесла удар по Киеву (обновлено) |
Самолет-амфибия МЧС Азербайджана прибыл в Измир (фото, видео) |
Эрдоган позвонил Алиеву и попросил самолет-амфибию «БЕ-200ЧС» |
Опасный вирус Оропуш распространяется по Европе |
Секретные переговоры Украины и России в Катаре сорваны |
В азербайджанской армии прошли учения ПВО с участием комплексов С-300 |
Лесной пожар в Измире перекинулся на жилые дома (видео) |
Главное Странности

Россияне маются в аэропорту Хургады без еды и воды (видео)

Россияне маются в аэропорту Хургады без еды и воды (видео)

Российские туристы застряли в Египте: сотни человек не могут вылететь в Москву уже более 10 часов из аэропорта Хургады. Их не обеспечили ни едой, ни водой, сообщает SHOT.

По информации канала, самолёт Airbus A320-200 рейса UJ 601 египетской частной авиакомпании Al Masria Universal Airlines должен был вылететь в аэропорт Шереметьево ещё вчера, в 17 часов вечера. Всех туристов привезли в аэропорт Хургады, однако борт в небо так и не поднялся, после чего начались сплошные переносы и отговорки.

«Перенесли рейс на 18:00, потом 21:00, потом снова на 19:00. Сказали: вылет в 02:00, в итоге перенесли на 05:30. И мы до сих пор не вылетели. Информации нет от авиалинии», — призналась одна из туристок.

Ближе к вечеру вчерашнего дня туроператоры Coral Trevel и Pegas расселили около 200 туристов в местный отель Long Beach Resort. Сегодня в пять часов утра людей привезли в аэропорт Хургады и снова начали переносить рейс до столичного Шереметьево. Среди туристов много пар с детьми и людей пожилого возраста. Представители аэропорта и авиакомпании ничего дельного не говорят. Граждане РФ ожидают свой рейс около 10 часов, им не дают воду и еду.

Теги:
Из этой рубрики
Россияне маются в аэропорту Хургады без еды и воды (видео)
Странности

Россияне маются в аэропорту Хургады без еды и воды (видео)

2024/08/18, 07:44
В кабинете Варданяна найдено очередное свидетельство территориальных претензий армян (фото)
Странности

В кабинете Варданяна найдено очередное свидетельство территориальных претензий армян (фото)

2024/08/17, 09:58
Армянские топорные фейки: «ИГИЛ воюет за сионистов»
Странности

Армянские топорные фейки: «ИГИЛ воюет за сионистов»

2024/08/16, 16:46
«Тактика ябеды» или банальный перепуг?
Странности

«Тактика ябеды» или банальный перепуг?

2024/08/15, 16:04
Србазан стал уличным музыкантом (видео)
Странности

Србазан стал уличным музыкантом (видео)

2024/08/15, 12:06
Бизнес на обмане: как армяне пытаются извлечь выгоду из «арцахской» продукции
Странности

Бизнес на обмане: как армяне пытаются извлечь выгоду из «арцахской» продукции

2024/08/13, 13:20
США рассматривают Авакова как замену Зеленскому?
Странности

США рассматривают Авакова как замену Зеленскому?

2024/08/13, 10:26
Российский вертолет атаковал колонну ВС РФ в Курской области
Странности

Российский вертолет атаковал колонну ВС РФ в Курской области

2024/08/13, 08:01
Британские мужчины обязаны будут извещать врачей о своей беременности
Странности

Британские мужчины обязаны будут извещать врачей о своей беременности

2024/08/11, 11:57