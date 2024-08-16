Опасный вирус выявили и в Турции |
ВСУ готовились к наступлению в Британии за месяц до Курской операции |
Путин посетит Азербайджан с визитом 18-19 августа |
В Курской области началась путинская операция «Месть» |
Армения дала заднюю после недовольства России |
ВСУ показали редкие кадры первых часов прорыва в Курской области |
Новый вирус выявлен и в Пакистане |
ВСУ уничтожили очередную крупную колонну войск РФ в Курской области |
Армения повторно обстреляла Нахчыван |
Главное Общество

Азербайджанцы стали чаще путешествовать

Азербайджанцы стали чаще путешествовать

Общее число граждан Азербайджана, выезжающих за рубеж, за январь-июль увеличилось на 23,1%, достигнув 1,223 млн человек, сообщили в Госкомстате.

Число граждан, посетивших Иран, выросло на 37,8%, Турцию — на 19,3%, Россию — на 16,2%, Грузию — на 15,9%.

На Турцию пришлось 41,2% (503 876 человек) азербайджанских туристов, на Россию — 21,4% (261 722 человек), на Грузию — 8,7% (106 401 человек), на Иран — 8,6% (105 178 человек), остальные страны посетили 20,1% (245 823 человек).

68,9% граждан использовали воздушный транспорт, 28,9% — железнодорожный и автомобильный, 2,2% — морской.

Теги:
Из этой рубрики
АЖД пустил дополнительный рейс в Агстафу
Общество

АЖД пустил дополнительный рейс в Агстафу

2024/08/16, 17:50
В Лачине состоялось заседание Рабочей группы по очистке территорий от мин и НРБ
Общество

В Лачине состоялось заседание Рабочей группы по очистке территорий от мин и НРБ

2024/08/16, 17:27
Apple разрабатывает iPad с роботизированной рукой
Общество

Apple разрабатывает iPad с роботизированной рукой

2024/08/16, 16:55
Опасный вирус выявили и в Турции
Общество

Опасный вирус выявили и в Турции

2024/08/16, 16:36
Слушается дело о хищении 143 млн манатов в Минобороны Азербайджана
Общество

Слушается дело о хищении 143 млн манатов в Минобороны Азербайджана

2024/08/16, 16:29
Азербайджанцы стали чаще путешествовать
Общество

Азербайджанцы стали чаще путешествовать

2024/08/16, 15:52
Мужчина пытался сжечь себя во дворе офиса Salyan Oyl
Общество

Мужчина пытался сжечь себя во дворе офиса Salyan Oyl

2024/08/16, 15:41
В Сумгайыте мужчина погиб от взрыва гранаты в своей квартире
Общество

В Сумгайыте мужчина погиб от взрыва гранаты в своей квартире

2024/08/16, 12:24
Новый вирус выявлен и в Пакистане
Общество

Новый вирус выявлен и в Пакистане

2024/08/16, 12:14