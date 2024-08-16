Азербайджанцы стали чаще путешествовать

155 Просмотров

Общее число граждан Азербайджана, выезжающих за рубеж, за январь-июль увеличилось на 23,1%, достигнув 1,223 млн человек, сообщили в Госкомстате.

Число граждан, посетивших Иран, выросло на 37,8%, Турцию — на 19,3%, Россию — на 16,2%, Грузию — на 15,9%.

На Турцию пришлось 41,2% (503 876 человек) азербайджанских туристов, на Россию — 21,4% (261 722 человек), на Грузию — 8,7% (106 401 человек), на Иран — 8,6% (105 178 человек), остальные страны посетили 20,1% (245 823 человек).

68,9% граждан использовали воздушный транспорт, 28,9% — железнодорожный и автомобильный, 2,2% — морской.