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Названа дата проведения второго раунда теледебатов Трампа и Харрис

Названа дата проведения второго раунда теледебатов Трампа и Харрис

Кандидаты в президенты США от Демократической и Республиканской партий Камала Харрис и Дональд Трамп согласились провести второй раунд теледебатов в октябре.

Об этом заявил директор по коммуникациям избирательной кампании вице-президента Харрис Майкл Тайлер, сообщает Deadline.

«Дебаты о дебатах окончены. Кампания Дональда Трампа приняла наше предложение о трех дебатах — двух президентских и одних вице-президентских», — написал он в письменном заявлении.

Тайлер уточнил, что если Трамп и Харрис действительно проведут первые дебаты 10 сентября, а губернатор штата Миннесота Тим Уолц встретится с Джеймсом Дэвидом Вэнсом на дебатах кандидатов в вице-президенты 1 октября, то еще одна возможность провести дебаты кандидатов на пост американского президента появится в октябре.

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