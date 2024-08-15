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Турция успешно испытала новую ракету повышенной дальности

Турция успешно испытала новую ракету повышенной дальности

Турецкая армия провела испытания ракеты повышенной дальности для зенитно-ракетного комплекса Hisar-O. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на департамент оборонной промышленности республики.

«Цель была уничтожена прямым попаданием с расстояния свыше 40 км ракетой, выпущенной батареей Hisar-O. Мы продолжим работу по увеличению эффективной дальности системы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Hisar-O должен стать основным ЗРК в разрабатываемой турецкой системе противовоздушной обороны «Стальной купол». Систему начали создавать в августе, и она предусматривает интеграцию всех систем ПВО республики в единую сеть, в рамках которой военные смогут оперативно делиться информацией.

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