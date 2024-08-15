В Пентагоне заявили, что запрашиваемые Украиной боеприпасы уже не производятся

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Украина запрашивает у США ряд боеприпасов, которые уже не производятся и сократились до минимума. Их объемы недостаточны для украинской армии, говорится в докладе генерального инспектора американского министерства обороны, передает РИА Новости.

«ВСУ продолжают запрашивать передачу боеприпасов, в то время как некоторые из их разновидностей, которые больше не производятся и не поставляются Соединенными Штатами, сократились до критического уровня», — указано в документе Пентагона.

Прогнозируемые объемы поставок этих боеприпасов достаточны лишь для краткосрочных целей ВСУ.

В докладе подчеркивается, что нынешний уровень поставок снарядов для артиллерии «не будет соответствовать требованиям восстановления и формирования сил ВСУ».