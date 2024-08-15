Лукашенко пригрозил ядерным ударом Украине |
Украина создала первую военную комендатуру в Курской области |
Азербайджан и Китай утвердили меморандум по Транскаспийскому маршруту |
Россия и Украина начали переговоры |
Британские танки вошли в Россию? |
Wall Street Journal обвинило Залужного в подрыве «Северных потоков» с одобрения Зеленского |
Секретная миссия США в Тегеране: американцы «сдали» Ирану агентов Моссада |
Кремль пошел на беспрецедентный шаг |
Украина обсуждает создание в Курской области военных комендатур |
Главное Армия

В Пентагоне заявили, что запрашиваемые Украиной боеприпасы уже не производятся

В Пентагоне заявили, что запрашиваемые Украиной боеприпасы уже не производятся

Украина запрашивает у США ряд боеприпасов, которые уже не производятся и сократились до минимума. Их объемы недостаточны для украинской армии, говорится в докладе генерального инспектора американского министерства обороны, передает РИА Новости.

«ВСУ продолжают запрашивать передачу боеприпасов, в то время как некоторые из их разновидностей, которые больше не производятся и не поставляются Соединенными Штатами, сократились до критического уровня», — указано в документе Пентагона.

Прогнозируемые объемы поставок этих боеприпасов достаточны лишь для краткосрочных целей ВСУ.

В докладе подчеркивается, что нынешний уровень поставок снарядов для артиллерии «не будет соответствовать требованиям восстановления и формирования сил ВСУ».

Теги:
Из этой рубрики
В Пентагоне заявили, что запрашиваемые Украиной боеприпасы уже не производятся
Армия

В Пентагоне заявили, что запрашиваемые Украиной боеприпасы уже не производятся

2024/08/15, 18:18
Минобороны России о ситуации в Курской области
Армия

Минобороны России о ситуации в Курской области

2024/08/15, 15:38
Проведены учебно-тренировочные полеты вертолетных подразделений ВВС Азербайджана
Армия

Проведены учебно-тренировочные полеты вертолетных подразделений ВВС Азербайджана

2024/08/15, 10:35
В Украине создали нового робота для фронта с ИИ
Армия

В Украине создали нового робота для фронта с ИИ

2024/08/15, 01:02
Делегация из Узбекистана прибыла для изучения опыта Азербайджана по использованию БПЛА в войне
Армия

Делегация из Узбекистана прибыла для изучения опыта Азербайджана по использованию БПЛА в войне

2024/08/14, 20:45
Украина атаковала четыре военных аэродрома в России
Армия

Украина атаковала четыре военных аэродрома в России

2024/08/14, 16:12
Украина ввела в бой на Донбассе более 30 собак-роботов
Армия

Украина ввела в бой на Донбассе более 30 собак-роботов

2024/08/14, 11:26
Госдеп одобрил продажу Израилю истребителей F-15 на $18,82 млрд
Армия

Госдеп одобрил продажу Израилю истребителей F-15 на $18,82 млрд

2024/08/13, 23:59
Индия провела первое летное испытание планирующей авиабомбы большой дальности
Армия

Индия провела первое летное испытание планирующей авиабомбы большой дальности

2024/08/13, 21:59