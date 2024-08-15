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Минобороны России о ситуации в Курской области

Минобороны России о ситуации в Курской области

Минобороны РФ отчиталось о том, что военные восстановили контроль над селом Крупец в Курской области.

«Потери ВСУ за сутки составили до 340 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе пять боевых машин пехоты «Bradley» и 14 боевых бронированных машин.  Отражена атака штурмовых групп 115-й механизированной бригады ВСУ в направлении Кремяного.

Кроме того, пресечены попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь российской территории в районах Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки. Поражены скопления живой силы и техники ВСУ в районах Ольговки, Снагости, Погребков, Мирного, Заолешенки, Успеновки и Южного», – сказано в заявлении оборонного ведомства России.

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