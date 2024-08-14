Лейла Алиева спасла лошадь (фото)

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По поручению вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой находившаяся в запущенном состоянии и имеющая травмы ног лошадь, которую запрягали в фаэтон, была отправлена на реабилитацию.

Лошадь на специальном автомобиле доставили в Центр ухода за животными IDEA, где она прошла первичный ветеринарный осмотр и ей было назначено лечение.

На данный момент опасности для жизни лошади нет. В центре будут продолжены необходимые ветеринарные мероприятия для полного выздоровления лошади.

Ранее в соцсетях распространилась информация, что запряженная в фаэтон лошадь, которую использовали для перевозки туристов от Девичьей башни в направлении площади Азнефть, выглядит замученной и имеет травму ноги.