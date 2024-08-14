Харрис может стать «убийцей Украины» |
Украина обсуждает создание в Курской области военных комендатур |
Украина атаковала четыре военных аэродрома в России |
ВСУ заявляют о завершении зачистки в Судже |
Алиев: Наши успехи на Олимпийских играх показывают, что Азербайджан – сильная спортивная держава |
Зеленский: ВСУ продвигаются в Курской области, взято более 100 пленных |
Наступление ВСУ: в Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации |
Дроны Украины массово атаковали регионы России |
Байден впервые прокомментировал наступление ВСУ в Курской области |
Главное Общество

Лейла Алиева спасла лошадь (фото)

Лейла Алиева спасла лошадь (фото)

По поручению вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой находившаяся в запущенном состоянии и имеющая травмы ног лошадь, которую запрягали в фаэтон, была отправлена на реабилитацию.

Лошадь на специальном автомобиле доставили в Центр ухода за животными IDEA, где она прошла первичный ветеринарный осмотр и ей было назначено лечение.

На данный момент опасности для жизни лошади нет. В центре будут продолжены необходимые ветеринарные мероприятия для полного выздоровления лошади.

Ранее в соцсетях распространилась информация, что запряженная в фаэтон лошадь, которую использовали для перевозки туристов от Девичьей башни в направлении площади Азнефть, выглядит замученной и имеет травму ноги.

Теги:
Из этой рубрики
Названо число пенсионеров в Азербайджане
Общество

Названо число пенсионеров в Азербайджане

2024/08/14, 22:01
Лейла Алиева спасла лошадь (фото)
Общество

Лейла Алиева спасла лошадь (фото)

2024/08/14, 21:26
Водителей предупреждают о ремонте на одной из центральных дорог Баку (видео)
Общество

Водителей предупреждают о ремонте на одной из центральных дорог Баку (видео)

2024/08/14, 19:21
В AYNA заявили о "технической неисправности" в приложении BakıKart
Общество

В AYNA заявили о «технической неисправности» в приложении BakıKart

2024/08/14, 18:53
В Азербайджане ведется расследование из-за повышения цен интернет-провайдерами
Общество

В Азербайджане ведется расследование из-за повышения цен интернет-провайдерами

2024/08/14, 18:26
В 309 донерных выявлены нарушения
Общество

В 309 донерных выявлены нарушения

2024/08/14, 18:13
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
Общество

В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны

2024/08/14, 16:08
Азербайджан и Грузия создали совместное железнодорожное предприятие
Общество

Азербайджан и Грузия создали совместное железнодорожное предприятие

2024/08/14, 15:21
В Азербайджане ожидается дождь, туман
Общество

В Азербайджане ожидается дождь, туман

2024/08/14, 13:25