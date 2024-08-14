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В AYNA заявили о «технической неисправности» в приложении BakıKart

В AYNA заявили о "технической неисправности" в приложении BakıKart

Аккаунты пользователей мобильного приложения BakıKart не аннулированы, загруженные на баланс денежные средства также находятся в сохранности. Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

В агентстве подчеркнули, что граждане смогут воспользоваться приложением после устранения технической неисправности.

«Просим граждан временно пользоваться картами BakıKart и другими альтернативными способами оплаты проезда в общественном транспорте. После возобновления работы приложения BakıKart пользователи смогут воспользоваться средствами, загруженными ранее на баланс», – говорится в сообщении.

Отметим, что мобильное приложение BakıKart не работает с 9 августа.

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